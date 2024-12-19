Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии испугались заявления Путина о Трампе

Derwestern: слова Путина о Трампе обеспокоили жителей Германии

close
Global Look Press

Заявление президента РФ Владимира Путина о надежде Москвы на осторожность избранного президента США Дональда Трампа в международных делах обеспокоило немецких граждан. Об этом сообщает портал Derwestern, говоря об одной из недавних пресс-конференций российского лидера.

Как отмечается в публикации, некоторые граждане Германии после слов Путина о необходимости Трампу быть осторожным «навострили уши».

«Некоторые сейчас задаются вопросом, почему Трампу следует быть осторожным. Один из комментаторов под видео уверен: «В двусмысленности Путина это можно расценить как угрозу», — говорится в сообщении издания.

18 декабря кандидат в спецпосланники избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог счел, что Москва и Киев готовы к началу диалога о мире.

Ранее сообщалось, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами