В Германии испугались заявления Путина о Трампе

Заявление президента РФ Владимира Путина о надежде Москвы на осторожность избранного президента США Дональда Трампа в международных делах обеспокоило немецких граждан. Об этом сообщает портал Derwestern, говоря об одной из недавних пресс-конференций российского лидера.

Как отмечается в публикации, некоторые граждане Германии после слов Путина о необходимости Трампу быть осторожным «навострили уши».

«Некоторые сейчас задаются вопросом, почему Трампу следует быть осторожным. Один из комментаторов под видео уверен: «В двусмысленности Путина это можно расценить как угрозу», — говорится в сообщении издания.

18 декабря кандидат в спецпосланники избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог счел, что Москва и Киев готовы к началу диалога о мире.

Ранее сообщалось, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине.