Германия должна восстановить отношения с Россией ради собственной экономики. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил по итогам заседания Евразийского экономического совета, передает Telegram-канал Первого информационного телеканала.

«Пусть покупают [газ], платят деньги России и восстанавливают нормальные отношения. Не во имя России — Россия без них справится, и мы тоже. Пусть восстанавливают во имя своей немецкой экономики», — сказал он.

До этого депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявил, что Германия должна начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в ФРГ по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2». Политик отметил, что немцы, наконец, должны вернуть «доступную энергию».

По словам Эрнста, Германия больше не должна подстраивать свой политический курс под политику США, которые несут ответственность за кризис в ФРГ.

Ранее в Германии испугались заявления Путина о Трампе.