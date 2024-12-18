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В Германии призвали начать переговоры с Россией о поставках газа в ФРГ

Депутат бундестага Эрнст призвал начать переговоры с РФ о поставках газа в ФРГ

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Hannibal Hanschke/Reuters

Германия должна начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в ФРГ по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст в социальной сети X.

Политик отметил, что немцы, наконец, должны вернуть «доступную энергию».

«Мы должны начать переговоры с РФ о поставках природного газа по оставшемуся участку «Северного потока»! — написал он.

Эрнст добавил, что Германия больше не должна подстраивать свой политический курс под политику США, которые несут ответственность за кризис в ФРГ.

В декабре глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что бывший канцлер страны Ангела Меркель, ранее говорившая о выгоде для Берлина от поставок газа из РФ, таким способом могла проверить общественное мнение немцев по вопросу потенциального возобновления поставок.

До этого Меркель заявила в эфире телеканала France 2, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон.

Ранее мемуары Меркель назвали «пощечиной» для Украины.

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