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Госдеп рассказал о будущих встречах делегаций России и США

Госдеп: информация о будущих встречах США и РФ станет известна позднее
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США обсудили планы организации новой встречи по устранению раздражителей в двусторонних дипломатических отношениях. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США по итогам российско-американских консультаций в Стамбуле, передает ТАСС.

В распространенном Госдепом письменном заявлении возглавлявшие делегации в Стамбуле заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер и посол России в США Александр Дарчиев обсудили возможность проведения в случае необходимости новой встречи уже в ближайшее время.

«Сроки и место [ее проведения], а также состав участников будут определены позднее», — уточняет американское внешнеполитическое ведомство.

В Госдепе также оценили нынешний раунд консультаций, отметив, что он продемонстрировал сохранение сторонами «конструктивного подхода» к насущным вопросам.

10 апреля в Стамбуле в здании российского генконсульства прошел второй раунд консультаций делегаций РФ и США. Встреча проходила на главной туристической улице Стамбула Истикляль, где находится генконсульство. Власти города усилили безопасность в связи с проведением встречи.

Сообщалось, что российская делегация после переговоров с США в Турции осталась в генконсульстве для подготовки итогового документа.

Ранее Трамп рассказал о крайнем сроке для перемирия на Украине.

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