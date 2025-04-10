Зеленский оскорбил главу РФПИ Дмитриева, назвав его «сепаром»

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева «сепаром» после его участия в ряде встреч с представителями США и переговоров с Вашингтоном по развитию экономического сотрудничества. Слова Зеленского приводит издание «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, Москва хочет показать, что с ней проще иметь дело с точки зрения переговоров о взаимодействии в сфере природных ресурсов, чем с Украиной.

«И вот эту цепочку мы видим, господин, товарищ, кто он там — сепар, который на Украине родился, Дмитриев, занимается соответствующими шагами», — сказал украинский лидер.

В начале апреля Дмитриев провел в США серию переговоров с представителями американских властей, в ходе которых обсуждалось большое количество вопросов. Среди них — урегулирование украинского кризиса, отмена санкций против РФ и взаимодействие в Арктике. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали о продолжающихся «без перерыва» контактах России и США.