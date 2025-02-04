Япония передаст Украине военные вездеходы и грузовики

Токио передаст Украине новую партию вездеходов и небольших грузовиков, используемых Силами самообороны Японии, заявил глава военного ведомства Гэн Накатани. Об этом сообщает информационное агентство Киодо Цусин.

По словам министра, украинская сторона получит около 30 транспортных средств. Накатаги уточнил, что шесть небольших грузовиков уже были отправлены на Украину 2 февраля.

Глава военного ведомства выразил уверенность, что передаваемая техника будет полезна Киеву.

26 декабря сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Японский премьер подтвердил позицию Токио, которая заключается в том, чтобы «быть вместе с Украиной».

24 декабря на Украине сообщили, что Япония и Великобритания выделили стране $1 млрд, который направят на укрепление экономики и покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах.

Ранее Япония выразила обеспокоенность поставками американских противопехотных мин Украине.