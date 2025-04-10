Решение Трампа отложить пошлины застало сотрудников Белого дома врасплох

Чиновники Белого дома были ошеломлены решением президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин для 75 стран на 3 месяца. Об этом сообщает The Washington Post.

Собеседники газеты сообщили, что решению были сильно удивлены некоторые высокопоставленные сотрудники в Белом доме. Высокопоставленный иностранный дипломат, который участвовал в торговых переговорах с Соединенными Штатами, заявил, что узнал об отсрочке из сообщений в СМИ. Помощники президента стали совещаться, что делать дальше, после того как Трамп объявил о приостановке действия пошлин.

9 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран. Кроме того, Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Ранее доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.