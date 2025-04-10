Политолог оценил заявление Макрона о признании Палестины

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности признания Палестины. По мнению эксперта, Париж счел палестинский вопрос перспективным для борьбы с Вашингтоном.

В данном случае речь идет о наращивании конфронтации Макрона с американским лидером Дональдом Трампом по ключевым для США направлениям — Украина, а теперь и Ближний Восток, считает политолог.

«Противостояние президента Франции с Белым домом — это скорее личное, нежели институциональное. Дело в том, что Макрон пытается занять позицию лидера объединенной Европы в условиях явной слабости правительственной коалиции в Германии. У него еще два года до выборов, и этого достаточно для реализации задуманного», — уточнил Ткаченко.

Накануне Макрон заявил, что французские власти могут признать Палестину как государство уже летом текущего года.

В 2024-м году президент Франции уже говорил, что Париж готов признать Палестину. Вместе с тем он подчеркивал, что такое признание должно произойти в «подходящее время», в момент, когда это станет «частью процесса», которому привержены государства региона.

Ранее в МИД РФ объяснили противоречивые заявления Макрона перепадами погоды.