Кнайсль назвала основную проблему Европы в отношениях с США

Европа сильно зависит от американских услуг, у ЕС в отличие от России нет альтернатив таким сервисам, как Amazon, Google или YouTube, что является проблемой для Брюсселя на фоне политики пошлин со стороны США. Об этом в статье для газеты «Ведомости» заявила бывший глава МИД Австрии, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

«На самом деле, основная проблема Евросоюза состоит в том, что он сильно зависит от американских поставщиков услуг. В отличие от России, у Европы нет альтернативы таким сервисам, как Amazon, Google, YouTube, Microsoft и т. д. Разве европейцы смогут обойтись без кредитных карт Visa или Mastercard?», - подчеркнула она.

Кнайсль обратила внимание, что на фоне протекционистской политики президента США Дональда Трампа именно Германия с ее уязвимой автомобилестроительной отраслью, рискует потерять «больше других». США, отметила политик, являются важнейшим торговым партнером и для Германии, и для всей Европы. При этом для Соединенных Штатов Евросоюз такого большого значения не имеет.

9 апреля Соединенные Штаты Америки приостановили действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

В ответ Евросоюз на 90 дней также приостановил введение контрмер на пошлины США. Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС «дадут переговорам шанс», но если стороны не смогут договориться, то пошлины в отношении американской стороны будут введены.

Ранее в Китае заявили, что «будут бороться до конца» с пошлинами Трампа.