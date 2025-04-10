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В Турции заявили, что ожидают участия РФ во встрече ОИС и ЛАГ

ТАСС: Турция надеется на участие РФ в заседании ОИС и ЛАГ по Ближнему Востоку
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Depositphotos

Турция рассчитывает, что российская делегация примет участие в предстоящем заседании совместного комитета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве республики.

По данным агентства, встреча состоится 11 апреля в Анталье. Мероприятие проведут в рамках Дипломатического форума ADF2025, а его главной темой станет «Двухгосударственное решение и прочный мир на Ближнем Востоке».

«Ожидается, что в этой встрече на уровне министров иностранных дел примут участие Бахрейн, Индонезия, Палестина, Катар, Египет, Саудовская Аравия и Иордания. Ожидается также участие генеральных секретарей ЛАГ и ОИС», — рассказал источник.

Кроме того, на заседание пригласили представителей еще ряда государств. Среди них — РФ, КНР, Испания, Словения, Норвегия. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ирландия, Нигерия и страны — члены Европейского союза (ЕС).

Утром 10 апреля в турецком городе Стамбуле стартовали российско-американские консультации, на которых Москву представляет посол страны в Вашингтоне Александр Дарчиев. Отвечая на вопросы журналистов, в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что глава государства не планирует проводить встречи с прибывшими в республику представителями РФ и США.

Ранее в Турции предложили способ мониторинга «энергетического перемирия» между РФ и Украиной.

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