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В Турции рассказали, как можно мониторить энергетическое перемирие

РИА: Турция допустила использование дронов для контроля перемирия РФ и Украины
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Независимые наблюдатели, спутники и БПЛА могут быть задействованы для контроля «энергетического перемирия» между Россией и Украиной, но только при согласии обеих сторон. Об этом РИА Новости сообщил турецкий дипломатический источник в Анкаре, комментируя инициативу США.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон обсудит с Саудовской Аравией, Турцией и ЕС возможность мониторинга договоренностей. Однако, по словам источника, Анкара «пока не имеет представлений о формате проекта».

«Наблюдатели могут фиксировать нарушения, используя спутники или дроны. Данные станут основой для отчетов, обеспечивающих прозрачность. Но без согласия Москвы и Киева это невозможно», — заявил источник.

1 апреля РИА Новости писало, что с 18 по 31 марта Киев 23 раза нарушил данные им обещания, нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Это произошло несмотря на заявления о прекращении подобных атак.

В Минобороны России в пятницу, 28 марта, заявили, что обязательство Киева не стрелять по российским энергообъектам — очередная уловка. Украинский президент Владимир Зеленский предпринял эту уловку с целью недопущения обрушения фронта Вооруженных сил Украины, отметили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS удар по газоизмерительной станции «Суджа», энергообъект уничтожен.

Ранее в Кремле оценили возможность выхода РФ из моратория на удары по энергообъектам.

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