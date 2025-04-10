Сенаторы обвинили Трампа в инсайдерской торговле

Сенаторы от Калифорнии и Коннектикута обвинили Трампа в манипуляциях рынком

Сенаторы-демократы от Калифорнии и Коннектикута, Адам Шифф и Ричард Блументаль обвинили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в манипуляциях рынком и инсайдерской торговле. Об этом сообщает телеканал NBC.

Поводом к обвинению Трампа стал его комментарий в социальных сетях о том, что индекс S&P 500 взлетел на 9% из-за его ранее сделанных заявлений о приостановке действия тарифов для 75 стран. Трамп тогда написал, что «сейчас самое время покупать акции».

«Мы постараемся сделать все, чтобы разобраться в ситуации. Одно дело, когда речь идет о торговле семейными токенами на криптобирже, но совсем другое — когда кто-то использует инсайдерскую информацию для личного обогащения на бирже. Надеюсь, что вскоре мы все узнаем», — заявил Шифф.

Американские СМИ дали уточнение, что подобными вопросами занимаются комитет сената по юридическим вопросам, либо комитет по финансовым делам — во главе обоих комитетов стоят сенаторы-республиканцы, которые пока воздержались от комментариев.

Согласно данным рейтинга миллиардеров Bloomberg, самые богатые люди в мире разбогатели за день на рекордные $304 млрд на росте акций за сутки.

Резкий прирост состояния самых богатых людей был зафиксирован после обещания президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин для некоторых торговых партнеров.

Ранее сообщалось, что Apple планирует перенести предприятия по сборке продукции в США.