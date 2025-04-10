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Самые богатые люди в мире получили рекордный доход за сутки

Bloomberg: миллиардеры разбогатели за день на рекордные $304 млрд на росте акций
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Самые богатые люди в мире разбогатели за день на рекордные $304 млрд на росте акций за сутки. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Отмечается, что это самый большой однодневный прирост за всю историю подсчета рейтинга миллиардеров. Предыдущий рекорд прироста на $233 млрд был зафиксирован в марте 2022 года.

Согласно рейтингу, американский предприниматель Илон Маск по-прежнему возглавляет список миллиардеров. Резкий прирост состояния самых богатых людей был зафиксирован после обещания президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин для некоторых торговых партнеров.

До этого РИА Новости сообщало, что корпорация Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, увеличив свою капитализацию на фоне роста американских фондовых рынков. По данным торгов, акции компании подорожали на 15,3%, что привело к увеличению ее капитализации с $2,59 трлн до $2,99 трлн. Торги были завершены, когда цена одной акции Apple достигла отметки в $198,85.

Ранее сообщалось, что Apple планирует перенести предприятия по сборке продукции в США.

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