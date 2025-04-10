В Белом доме не стали раскрывать список обратившихся по поводу пошлин стран

В Белом доме отказались назвать список из 75 стран, которые обратились к США после введения ими пошлин и не приняли ответные меры. Об этом сообщает телеканал NBC.

«В ответ на неоднократные запросы NBC представитель Белого дома заявил, что он не опубликует список 75 стран, которые, по его словам, обратились по поводу торговых сделок», — говорится в публикации.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Американский лидер заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Последний раз такое резкое падение фиксировалось 16 марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

А накануне Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Однако США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По словам американского лидера, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что приостановка действия американских торговых пошлин на 90 дней в отношении некоторых стран связана с угрозой нового финансового кризиса.

Ранее в Кремле прокомментировали новые пошлины Трампа.