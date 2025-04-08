В Минстрое заявили, что застройщики не имеют запаса «жирка» для снижения цен на жилье

В России застройщики не имеют запаса «жирка» для снижения цен на жилье. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на Всероссийском жилищном конгрессе в Сириусе, пишет РИА Новости.

«Так как затраты на проекты растут, себестоимость не снижается, то я не очень понимаю, где тот жирок, который давал бы возможность снижать цены», — отметил он.

Стасишин обратил внимание на то, что увеличилась стоимость стройматериалов, рабочей силы, а также выросла стоимость обслуживания проектного финансирования и бридж-кредитов на покупку земли. Замминистра добавил, что все это перекладывается «в цену метра».

В конце марта инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Это касается и первичного, и вторичного рынков жилья, которые тесно взаимосвязаны из-за большого числа альтернативных (обменных) сделок, где дорогая ипотека не требуется либо сумма доплаты не сильно влияет на решение о покупке, отметил эксперт.

По его словам, снижение цен на жилье возможно только в том случае, если государство прекратит поддержку льготных программ ипотеки, однако такой сценарий маловероятен.

Ранее сообщалось, что разница цен на новостройки и вторичные квартиры побила рекорд.