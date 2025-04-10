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Песков назвал «печальным зрелищем» политические гонения в ЕС

Песков: в ЕС все более выпукло проявляется тенденция на политические гонения
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Тенденция на политические гонения в отношении государственных деятелей, позиция которых отличается от общепринятой в Европейском союзе (ЕС), продолжает набирать обороты в региональном содружестве. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время мероприятия он прокомментировал попытки представителей ЕС оказать давление на вице-премьера Сербии Александара Вулина.

«К сожалению, в последние месяцы все более выпукло проявляется тенденция на политические гонения в европейских странах и в европейских институтах. <...> Гонения в отношении тех политиков, мнение которых выходит за пределы мейнстрима», — отметил Песков.

Он назвал происходящее в ЕС «печальным зрелищем». По словам пресс-секретаря российского лидера, представители регионального содружества сами выходят за рамки того, что привыкли называть «демократией».

9 апреля вице-премьер Сербии заявил, что ЕС вынашивает план свержения нынешнего президента страны Александара Вучича. Как сказал Вулин, Брюссель стремится привести к власти в республике такое правительство, которое будет «разделять его ценности». В том числе речь идет о введении санкций против РФ.

В тот же день в ЕС запустили процедуру внесения сербского политика в санкционный список.

Ранее в Сербии заявили, что 99% жителей страны «всегда за РФ».

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