В Сербии заявили, что 99% жителей страны «всегда за Россию»

Почти все жители Сербии с любовью относятся к России, сербы искренне переживают за те международно-политические и внутриполитические проблемы, с которыми сталкивается РФ. Об этом в беседе с ТАСС заявил министр по вопросам международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии Ненад Попович.

«И могу вам сказать, что 99% граждан Сербии всегда за Россию, всегда были, есть и будут вместе с Россией. Переживаем за ваши проблемы, знаем, как вам сложно», — подчеркнул он.

Если и говорить, что какие-то народы близкие, то это Сербия и Россия, это действительно братские народы, добавил сербский министр.

До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что Россия «отстояла» традиционную систему ценностей и показала себя глобальным лидером в их защите.

Ранее в Сербии высказались об американских санкциях против нефтяной индустрии страны.