Вице-премьера Сербии планируют внести в санкционный список ЕС

Евросоюз запустил процедуру внесения вице-премьера Сербии Александара Вулина в санкционный список. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в балканской республике.

«Нам стало известно, что после сегодняшней речи Евросоюз запустил процесс внесения господина Вулина в санкционный список», — рассказал он.

По его словам, процедура была начата в среду, 9 апреля, и она должна быть завершена в течение нескольких дней.

Детали налагаемых санкций не уточняются.

Вулин до этого заявлял, что Евросоюз наметил проект в целях свержения президента Сербии Александара Вучича при поддержке западных спецслужб. По словам Вулина, в Брюсселе хотят привести к власти такое правительство Сербии, которое «разделяет ценности ЕС». Речь идет о признании Косова и введении санкций против России, пояснил он. Также Вулин подчеркнул, что Белград никогда не присоединится к НАТО.

Ранее Вулин заявил, что Запад обманом выводит народ Сербии на улицы.