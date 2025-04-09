Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьера Сербии планируют внести в санкционный список ЕС

ТАСС: вице-премьера Сербии Вулина планируют внести в санкционный список ЕС
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Евросоюз запустил процедуру внесения вице-премьера Сербии Александара Вулина в санкционный список. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в балканской республике.

«Нам стало известно, что после сегодняшней речи Евросоюз запустил процесс внесения господина Вулина в санкционный список», — рассказал он.

По его словам, процедура была начата в среду, 9 апреля, и она должна быть завершена в течение нескольких дней.

Детали налагаемых санкций не уточняются.

Вулин до этого заявлял, что Евросоюз наметил проект в целях свержения президента Сербии Александара Вучича при поддержке западных спецслужб. По словам Вулина, в Брюсселе хотят привести к власти такое правительство Сербии, которое «разделяет ценности ЕС». Речь идет о признании Косова и введении санкций против России, пояснил он. Также Вулин подчеркнул, что Белград никогда не присоединится к НАТО.

Ранее Вулин заявил, что Запад обманом выводит народ Сербии на улицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами