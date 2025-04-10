В Иране пригрозили выдворением инспекторов МАГАТЭ из страны

Иран прекратит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если США и Израиль продолжат угрожать стране. Об этом заявил советник верховного лидера страны Али Шамхани в соцсети Х.

«Продолжение угроз со стороны зарубежных стран и попытка осуществить военное нападение на Иран могут привести к применению мер сдерживания, таким как выдворение инспекторов МАГАТЭ», — говорится в сообщении.

Другой мерой, которые могут принять власти страны, является перемещение обогащенного [урана] в безопасные и неизвестные места на территории Ирана.

10 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты в случае необходимости будут готовы применить военную силу против Ирана.

9 апреля Соединенные Штаты расширили санкционные списки, включив в них ряд лиц, которые связаны с развитием ядерной программы Ирана.

В тот же день иранский парламентарий Хосейн Эмами-Рад заявил, что Иран ближе к созданию ядерного оружия, чем другие страны могут себе представить, а единственное, что останавливает Тегеран от реализации проекта, это религиозное предписание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ранее США ввели санкции против лиц, связанных с ядерной программой Ирана.