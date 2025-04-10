Трамп заявил о применении в случае необходимости военной силы против Ирана

Соединенные Штаты в случае необходимости будут готовы применить военную силу против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности удара по Ирану, подчеркнул, что если возникнет такая необходимость, то военная сила против исламской республики будет использована.

Президент США указал, что предстоящие консультации с Ираном в Омане станут лишь началом долгого процесса. Он подчеркнул, что Вашингтон не допустит наличия ядерного оружия у Тегерана.

9 апреля Соединенные Штаты расширили санкционные списки, включив в них ряд лиц, которые связаны с развитием ядерной программы Ирана.

В тот же день иранский парламентарий Хосейн Эмами-Рад заявил, что Иран ближе к созданию ядерного оружия, чем другие страны могут себе представить, а единственное, что останавливает Тегеран от реализации проекта, это религиозное предписание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ранее Песков назвал естественными действия Ирана на фоне риторики США.