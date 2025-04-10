Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о применении в случае необходимости военной силы против Ирана

Трамп: США в случае необходимости применят военную силу против Ирана
close
Ludovic Marin/Pool/AP

Соединенные Штаты в случае необходимости будут готовы применить военную силу против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности удара по Ирану, подчеркнул, что если возникнет такая необходимость, то военная сила против исламской республики будет использована.

Президент США указал, что предстоящие консультации с Ираном в Омане станут лишь началом долгого процесса. Он подчеркнул, что Вашингтон не допустит наличия ядерного оружия у Тегерана.

9 апреля Соединенные Штаты расширили санкционные списки, включив в них ряд лиц, которые связаны с развитием ядерной программы Ирана.

В тот же день иранский парламентарий Хосейн Эмами-Рад заявил, что Иран ближе к созданию ядерного оружия, чем другие страны могут себе представить, а единственное, что останавливает Тегеран от реализации проекта, это религиозное предписание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ранее Песков назвал естественными действия Ирана на фоне риторики США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами