Европа может отложить введение ответных пошлин против США

Reuters: ЕС может отложить на 90 дней первые контрмеры в ответ на пошлины США

ЕС рассматривает возможность отсрочить на 90 дней первые контрмеры в ответ на пошлины со стороны США после заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о паузе в политике тарифов в отношении свыше 75 стран. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Европейский союз рассматривает возможность приостановки на 90 дней своих первых контрмер против тарифов президента США Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает агентство, Брюссель должен был ввести с 15 апреля встречные пошлины на импорт из США на сумму около 21 млрд евро в ответ на 25%-ные тарифы Вашингтона на сталь и алюминий ЕС.

9 апреля Соединенные Штаты Америки приостановили действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее в ЕК призвали к нулевым пошлинам в торговле с США.