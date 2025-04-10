В ЕК призвали к нулевым пошлинам в торговле с США

Фон дер Ляйен призвала к нулевым пошлинам в торговле с США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к нулевым пошлинам в торговле с США. Об этом говорится в соответствующем заявлении.

«Я приветствую заявление президента [США Дональда] Трампа о приостановке взаимных пошлин. Это важный шаг на пути к стабилизации мировой экономики», — отметила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что пошлины вредят как предприятиям, так и потребителям, поэтому глава ЕК последовательно выступает за соглашение о тарифах «ноль на ноль» между Европейским союзом и Соединенными Штатами.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз по-прежнему привержен конструктивным переговорам с Соединенными Штатами с целью достижения беспрепятственной и взаимовыгодной торговли.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя напряженность в отношениях Европы и США на фоне введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин и последующей их приостановки, призвал стороны поддерживать трансатлантические отношения несмотря на «временные потрясения».

До этого Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран.