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В Кремле оценили временные рамки по урегулированию на Украине

Песков: временных рамок по украинскому урегулированию нет
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Maxim Shemetov/Reuters

Временных рамок для урегулирования конфликта на Украине нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет, никаких временных рамок нет, есть понимание, что все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это, прежде всего, соблюдение интересов России», — заявил он.

По словам Пескова, те переговоры, которые на данный момент проходят в Стамбуле, не касаются Украины и затрагивают вопрос взаимодействия американской и российской сторон.

До этого президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио заявил, что в администрации Трампа сохраняют оптимизм в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. При этом он отметил, что Белый дом не заинтересован в «тактике затягивания», а сам президент США «не будет участвовать в бесконечных переговорах».

Ранее дипломат рассказал, как обеспечивается безопасность переговоров США и РФ в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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