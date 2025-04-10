В Кремле оценили позицию ЕС по использованию активов РФ на нужды Украины

Песков: нельзя считать, что ЕС решил пересмотреть свою позицию по активам РФ

РФ никогда не перестанет отстаивать свои права на собственные активы, которые были заморожены странами — членами Европейского союза (ЕС). Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты попросили у него прокомментировать слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что некоторые страны регионального содружества выступают против использования заблокированных активов РФ. Корреспонденты поинтересовались, считает ли Москва, что Брюссель начал пересматривать свою позицию по этому вопросу.

«Нет, нельзя так считать. Пока тенденция не очень хорошая», — сказал Песков.

Как он отметил, российское руководство знает, что ряд стран — членов ЕС призывают зарубежных партнеров отказаться от идеи использовать замороженные активы РФ. Причина заключается в том, что эти государства осознают, какие юридические последствия будут иметь такие действия.

«РФ никогда не откажется от своих прав на собственные активы и от защиты этих прав», — добавил пресс-секретарь.

10 апреля Каллас сообщила, что не все страны регионального содружества поддерживают идею использовать заблокированные активы РФ на нужды Украины. По словам дипломата, сейчас она пытается убедить эти государства изменить свое мнение.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ призвали криминалистов и физиономистов изучить высказывание Каллас.