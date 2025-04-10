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В Кремле не стали комментировать видео с телом напавшего на пост ДПС в Чечне

Песков не стал комментировать видео с телом напавшего на пост ДПС в Чечне
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о том, что в Чечне погиб подросток, напавший на пост полиции, а его тело было выставлено на площади.

«Точно не будем ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Точной информации не имеем», — сказал представитель Кремля.

До этого Telegram-канала Baza опубликовал видео местных жителей в Чечне, где тело подростка, напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане, выставили на площади города.

Нападение на пост полиции в Ачхой-Мартане в Чечне устроил 17-летний местный житель Эскерхан Хумашев. В результате нападения один из полицейских погиб.

Вечером 7 апреля несовершеннолетний пришел к посту на улице Ахмата Кадырова и ударил ножом в грудь 38-летнего прапорщика Рамзана Д. После этого подросток напал на 20-летнего Расула И. Ответным огнем Эскерхан был убит.

Раненных полицейских доставили в больницу, однако одного из сотрудников спасти не удалось. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров приказал выдворить из республики семью напавшего на пост ДПС.

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