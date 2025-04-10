«Средневековье»: Меркачева – о демонстрации тела подростка на площади в Чечне

Выставление на городской площади тела 17-летнего подростка, напавшего на пост ДПС в чеченском Ачхой‑Мартане, — это цивилизационный шаг назад, который не соответствует никаким нормам права. Об этом «Газете.Ru» заявила член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева.

«По-моему, это дикость, средневековье. Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение. Так что происходящее, по-моему, — это культурный и цивилизационный шаг назад. И главное, что это совершенно не работает. Многочисленные исследования подтвердили: жестокие наказания не сокращают число преступлений. Но они ожесточают общество и могут поднять уровень агрессии до неконтролируемого», – сказала она.

До этого Telegram-каналы Baza и «Осторожно, новости» сообщили, что в Чечне тело подростка, напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане, выставили на площади города под портретом Рамзана Кадырова. По данным Baza, тело 17-летнего жителя региона положили на землю у здания местной администрации. На видео из Ачхой-Мартана вокруг тела стоят люди, среди них, вероятно, есть родственники юноши, слышен женский плач.

Нападение на пост ДПС в Чечне произошло вечером 7 апреля в Ачхой-Мартане. Неизвестный ранил ножом полицейского, нападавший был убит ответным огнем на месте происшествия. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что акцией руководил гражданин Украины. После этого он поручил силовикам выдворить из республики и изъять имущество родственников организаторов и исполнителя атаки.

Ранее в Госдуме идею Кадырова о выдворении преступников сравнили с античностью.