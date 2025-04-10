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Baza: тело напавшего на пост ДПС в Чечне выставили на площади

Baza: в Чечне на площади Ачхой‑Мартана выставили тело напавшего на пост ДПС
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Telegram-канал «Baza»

В Чечне тело подростка, напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане, выставили на площади города. Видео местных жителей опубликовал Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, на кадрах из города тело 17-летнего молодого человека Э. Его выставили на одной из улиц и у здания местной администрации. На видео оттуда вокруг тела собралась толпа.

О нападении на пост ДПС в Чечне стало известно вечером 7 апреля. Неизвестный с ножом набросился на полицейских на улице Кадырова. Ответным огнем нападавшего ликвидировали на месте ЧП. Ранения получили двое правоохранителей. Их доставили в больницу, позже один из них умер.

На совещании с руководителями силовых ведомств и правоохранительных органов после произошедшего глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отцов и братьев тех, кто стоит за нападением на пост ДПС в Ачхой-Мартане, следует выдворить с территории региона. Он призвал также изъять их имущество, и, если после этого они не перестанут «работать на Украину», — выслать и других родственников. По словам Кадырова, каждого причастного к нападению на полицейских покарают.

Ранее появилось фото подростка, напавшего на пост ДПС в Чечне.

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