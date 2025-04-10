В Госдуме допустили продолжение обмена заключенными между Россией и США

Депутат Чепа: обмены заключенными между Россией и США будут продолжаться

Обмены заключенными между Россией и США будут продолжаться благодаря возрастающему доверию между странами. Об этом заявил «Ленте.ру» депутат Государственной думы Алексей Чепа.

По его словам, в настоящее время между Москвой и Вашингтоном выстраиваются отношения по разным каналам, обмены заключенными будут продолжаться.

Парламентарий отметил, что много лет Россия и США не поддерживали контакт по многим направлениям, но теперь процесс восстановления этих связей ускоряется.

Чепа назвал обмен заключенными достаточно позитивным моментом в российско-американских взаимоотношениях и связал его с изменением политической риторики.

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби. По данным газеты The Wall Street Journal, Россия освободила Ксению Карелину, гражданку США и России. В 2024 году в России она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима после того, как ее признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США. Соединенные Штаты со своей стороны освободили Артура Петрова, гражданина ФРГ и России, задержанного в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники.

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.