Российский постпред в Женеве констатировал изменение подхода США

Соединенные Штаты перестали голосовать за русофобские решения в рамках органов Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, передает телеканал «Россия 24».

«Если говорить о Соединенных Штатах и американской делегации здесь, в Женеве, то можно сказать, что есть определенные сдвиги в плане того, что делегация США перестала присоединяться к русофобским решениям, проектам решений, которые выдвигаются в различных органах системы ООН», — заявил Гатилов.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что РФ и США ищут долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Украине. По его словам, для этого нужно устранить первопричины кризиса, в частности «накачку Украины западным оружием».

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня.

Ранее в Турции начались консультации представителей РФ и США.