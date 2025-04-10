Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский постпред в Женеве констатировал изменение подхода США

Гатилов: США перестали голосовать за русофобские решения в органах ООН
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Соединенные Штаты перестали голосовать за русофобские решения в рамках органов Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, передает телеканал «Россия 24».

«Если говорить о Соединенных Штатах и американской делегации здесь, в Женеве, то можно сказать, что есть определенные сдвиги в плане того, что делегация США перестала присоединяться к русофобским решениям, проектам решений, которые выдвигаются в различных органах системы ООН», — заявил Гатилов.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что РФ и США ищут долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Украине. По его словам, для этого нужно устранить первопричины кризиса, в частности «накачку Украины западным оружием».

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня.

Ранее в Турции начались консультации представителей РФ и США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами