Представитель США в ООН заявила о важности сохранять договоренности по Украине

США не станут проявлять терпимость к нарушению достигнутых договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН, пишет ТАСС.

«Мы не потерпим недобросовестных переговоров или нарушения договоренностей», — отметила она.

Ши добавила, что конфликт на Украине должен прекратиться.

Незадолго до этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что РФ и США ищут долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Украине. По его словам, для этого нужно устранить первопричины кризиса, в частности «накачку Украины западным оружием».

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что, несмотря на ненависть между лидерами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали, когда может наступить перемирие.