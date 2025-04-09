В ЦБ сообщили о разблокировке половины замороженных активов россиян

К началу 2025 года удалось разблокировать порядка половины замороженных активов россиян и отечественных компаний. Об этом в ходе выступления в Госдуме рассказала руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

«С учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году», — сказала глава ЦБ.

9 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил от Евросоюза еще €1 млрд в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов РФ.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных российских средств без согласия РФ, является воровством.

Ранее Набиуллина прокомментировала ситуацию с замороженными в России западными активами.