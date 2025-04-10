Стало известно, когда начнется встреча делегаций РФ и США в Стамбуле

Встреча российской и американской делегаций в Стамбуле начнется в 10:00 мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, второй раунд переговоров стартует после прибытия в генконсульство РФ представителей двух стран. Российскую делегацию возглавит посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую делегацию будет возглавлять заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Переговоры состоятся на главной туристической улице Стамбула Истикляль в здании генконсульства России. Власти города усилили безопасность в связи с проведением встречи — полицейские расположились как вдоль самой 1,5-километровой пешеходной улицы, так и у дипмиссии.

До этого член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев говорил, что в предложенных США схемах урегулирования конфликта на Украине нет решения проблем, связанных с его первопричинами, но Москва рассчитывает, что это удастся преодолеть.

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.