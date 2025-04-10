В ФРГ объяснили приостановку Трампом торговых тарифов «решительностью европейцев»

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которому предстоит стать канцлером Германии, заявил, что приостановка президентом США Дональдом Трампом действия введенных пошлин – следствие «решительности Европы». Его слова приводит CNN.

«На мой взгляд, это реакция на решительность европейцев», — сказал Мерц.

Он напомнил слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз намеревался «дать отпор» действиям Соединенных Штатов. По его мнению, идеальная трансатлантическая торговля должна строиться по принципу нулевых пошлин.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты приостановили действие повышенных пошлин на 90 дней для переговоров с торговыми партнерами.

Незадолго до этого Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Ранее премьер Польши оценил отношения США и Европы на фоне действий Трампа.