Премьер Польши оценил отношения США и Европы на фоне действий Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя напряженность в отношениях Европы и США на фоне введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин и последующей их приостановке, призвал стороны поддерживать трансатлантические отношения несмотря на «временные потрясения». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Поддержание тесных трансатлантических отношений — общая ответственность европейцев и американцев, независимо от временных потрясений», — написал Туск.

Он призвал «максимально эффективно» использовать следующие 90 дней для решения противоречий.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты приостановили действие повышенных пошлин на 90 дней для переговоров с торговыми партнерами.

Незадолго до этого Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Ранее министр обороны Польши порадовался уходу американских войск из Жешува.