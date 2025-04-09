Министр обороны Польши порадовался уходу американских войск из Жешува

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что передислокация американских войск из Жешува, который является ключевым хабом помощи Украине, позитивно скажется на его стране. Слова главы военного ведомства приводит телеканал Polsat News.

Как отметил Косиняк-Камыш, теперь военные силы США будут сосредоточены не на помощи Украине, а на том, чтобы больше усилий посвятить Польше, что станет «изменением к лучшему».

«Статус американских войск в Польше, хоть и не меняется, но больше посвящен Польше, чем помощи Украине, так что это изменение к лучшему», — указал он.

Вашингтон перебазирует американскую военную технику и личный состав из Жешув-Ясенки на другие объекты в Польше. Логистический хаб, через который проходили 90% поставок для Вооруженных сил Украины, останется под руководством Польши и НАТО. Президент Анджей Дуда заявил, что решение было согласовано на уровне альянса, и подчеркнул, что произошедшее нельзя называть «выводом войск». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили последствия ухода американских войск из польского Жешува.