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Трамп рассказал о готовности к встрече с председателем КНР

Трамп подтвердил готовность к встрече с Си Цзиньпином
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Damir Sagolj/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к проведению встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает CNN.

Трамп подчеркнул, что Си Цзиньпин является его другом, он ему нравится. Президент США добавил, что уважает председателя КНР.

Глава Белого дома добавил, что власти Китая не относились хорошо к США.

Вечером 9 апреля стало известно, что Трамп вновь повышает ставки в экономическом противостоянии с Китаем и вводит для товаров из КНР рекордную пошлину в размере 125%, они вступают в силу «незамедлительно». Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social. Трамп обвинил Пекин в «отсутствии уважения к мировым рынкам» и выразил надежду, что власти КНР «в ближайшем будущем осознают, что времена ограбления США и других стран больше не являются устойчивыми или приемлемыми». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, «не привлекая внимания».

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