Власти Китая предостерегли своих граждан от поездок в США

Граждан Китая предупредили о рисках, которые связаны с поездками в Соединенные Штаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры и туризма КНР.

«Министерство культуры и туризма напоминает китайским туристам о необходимости в полной мере оценивать риски поездок в США и путешествовать с осторожностью», — указано в заявлении ведомства.

Причиной для предостережения в министерстве называют проблемы с внутренней безопасностью в Штатах, а также ухудшение экономических отношений между Пекином и Вашингтоном.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Впоследствии и США, и Китай увеличили размеры тарифов.

Ранее сообщалось, что Китай снова подал иск в ВТО из-за тарифов Трампа.