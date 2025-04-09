Лавров прибыл в Алма-Ату на заседание СМИД СНГ

Лавров прибыл в Алма-Ату для участия в Совете глав МИД СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в казахскую Алма-Ату ради встречи глав МИД стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ состоится 11 апреля.

Как отмечала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, на этой встрече главы МИД СНГ обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также сотрудничество стран Содружества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

7 апреля Лавров обсудил вопросы евразийской безопасности с главами аккредитованных в Москве иностранных посольств. Захарова сопроводила сообщение о событии фотографией, на которой министр стоит в окружении зарубежных послов.

До этого Лавров во время международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил, что в странах Прибалтики и на Украине открыто прославляют нацистов и их последователей.

Ранее Лавров передал «огромный привет» президенту Ирана от Путина.