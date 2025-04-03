Лавров встретится с главами МИД СНГ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие во встрече глав МИД СНГ, которая пройдет 11 апреля в Алма-Ате. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, пишет ТАСС.

«11 апреля в Алма-Ате министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в первом в этом году заседании совета министров иностранных дел СНГ», — рассказала Захарова.

По ее словам, на этой встрече главы МИД СНГ обсудят актуальные международные и региональные вопросы, а также сотрудничество стран Содружества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

До этого Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И в Москве. Министры обсудили украинский конфликт и обменялись мнениями по поводу перспектив его урегулирования. Кроме того, одной из тем переговоров стали двусторонние контакты России и КНР.

В МИД России подчеркнули, что встреча Лаврова и Ван И прошла в дружественной и открытой атмосфере. Министры сошлись во мнении, что их позиции по поводу сотрудничества двух стран и глобальной повестки совпадают.

Ранее Лавров оценил уровень отношений России и Вьетнама.