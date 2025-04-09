Экс-нардеп Олейник: Зеленского ждут проблемы, если он не отдаст недра США

Если украинский лидер Владимир Зеленский не заключит с США сделку по недрам, его и его окружение ждет «серьезная порка». Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп на раз обещал Киеву большие проблемы в случае отказа от соглашения по полезным ископаемым.

Парламентарий обратил внимание, что Зеленский обманывает Трампа, поскольку предприятия и ископаемые, находящиеся на подконтрольной Киеву территории, уже обещаны Великобритании. США же, по его словам, Киев пытается продать ресурсы, находящиеся на российской земле.

«На Украине никакого будущего у них нет. И Зеленский, и Петр Порошенко, и Валерий Залужный планируют доживать свой век в Великобритании. Это ключевой фактор. Поэтому Трампу придется как-то ответить, причем очень жестко. Я думаю, порка будет серьезной. В противном случае Трамп потеряет лицо. Тогда его все начнут посылать куда подальше», — сказал Олейник.

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США.

Он отметил, что на данный момент между Украиной и Штатами начались препирания по поводу сделки по недрам, стороны «засыпают» друг друга своими условиями. Однако, как считает парламентарий, окончательное решение должно оставаться за Киевом.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский намерен сорвать соглашение с США по полезным ископаемым.