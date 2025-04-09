Во Франции задержанной сотруднице МИД России вернули личные вещи

Во Франции полиция вернула задержанной сотруднице МИД России личные вещи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Париже.

«Полиция вернула ей личные вещи, в сопровождении российского консула она покинула аэропорт», — отметили в диппредставительстве.

Освобождения сотрудницы МИД РФ удалось добиться благодаря работе посольства с французскими властями, прежде всего с МИД Франции, а также действиям консульского сотрудника.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пограничная служба Франции задержала сотрудницу министерства. По словам представителя внешнеполитического ведомства, в результате предпринятых демаршей российскому дипломату в конечном итоге разрешили въезд во Францию, однако ей пришлось целые сутки провести в пограничной зоне аэропорта, у нее изъяли компьютер и телефон. В МИД России был вызван французский посол в Москве Николя де Ривьер в связи с произошедшим.

Позже Захарова добавила, что спикер правительства Франции Софи Прима заняла «удобную» позицию, пытаясь не отвечать на вопросы о задержании российского дипломата. Она обратила внимание на слова Примы, которая заявила, что «ничего не знает об этом деле», потому что ее «не информировали».

Ранее во Франции призвали повторять «утром, днем и вечером», что Россия не собирается нападать.