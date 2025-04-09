Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции задержанной сотруднице МИД России вернули личные вещи

Посольство РФ: задержанной во Франции сотруднице МИД России вернули личные вещи
close
Depositphotos

Во Франции полиция вернула задержанной сотруднице МИД России личные вещи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Париже.

«Полиция вернула ей личные вещи, в сопровождении российского консула она покинула аэропорт», — отметили в диппредставительстве.

Освобождения сотрудницы МИД РФ удалось добиться благодаря работе посольства с французскими властями, прежде всего с МИД Франции, а также действиям консульского сотрудника.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пограничная служба Франции задержала сотрудницу министерства. По словам представителя внешнеполитического ведомства, в результате предпринятых демаршей российскому дипломату в конечном итоге разрешили въезд во Францию, однако ей пришлось целые сутки провести в пограничной зоне аэропорта, у нее изъяли компьютер и телефон. В МИД России был вызван французский посол в Москве Николя де Ривьер в связи с произошедшим.

Позже Захарова добавила, что спикер правительства Франции Софи Прима заняла «удобную» позицию, пытаясь не отвечать на вопросы о задержании российского дипломата. Она обратила внимание на слова Примы, которая заявила, что «ничего не знает об этом деле», потому что ее «не информировали».

Ранее во Франции призвали повторять «утром, днем и вечером», что Россия не собирается нападать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами