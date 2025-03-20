Франция не подвергается угрозе со стороны России, об этом нужно заявлять постоянно, чтобы население не подвергалось пропаганде. Об этом на странице в соцсети Х написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это нужно повторять утром, днем и вечером повсюду: «Во Франции нет российской угрозы!» Именно на этой несуществующей и ложной угрозе основана вся военная пропаганда! Пропаганда, которая будет иметь плохие последствия для нас!» — предупредил Филиппо.

5 марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Кроме того, Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее в МИД заявили, что Франция раздувает миф о российской угрозе.