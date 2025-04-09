Посла Франции вызвали в МИД России

Захарова: французского посла вызвали в МИД после задержания дипломата из России

В Министерство иностранных дел России был вызван посол Франции в Москве Николя де Ривьер в связи с задержанием французской пограничной службой сотрудницы российского ведомства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга с журналистами.

По ее словам, посольство России в Париже направило в МИД Франции ноту протеста.

Захарова рассказала, что в ходе беседы в МИД РФ выразили решительный протест де Ривьеру.

В результате предпринятых демаршей российскому дипломату в конечном итоге разрешили въезд во Францию, однако ей пришлось целые сутки провести в пограничной зоне аэропорта, у нее изъяли компьютер и телефон, добавила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что российская сторона не намерена оставлять произошедшее без последствий. По ее словам, вызов посла Франции в МИД РФ и нота протеста — это еще не последствия, и в Париже это должны понимать.

Ранее Захарова заявила, что Запад пытается независимостью оторвать Украину от корней.