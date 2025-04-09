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В ЕС потребовали выгнать одного из сербских министров

ТАСС: в Брюсселе потребовали от Вучича исключить Вулина из правительства
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Брюсселе потребовали от президента Сербии Александра Вучича исключить вице-премьер-министра Александра Вулина из правительства. Об этом сообщает ТАСС.

«Из Брюсселя оказывают давление на президента Вучича, чтобы он был исключен из состава нового правительства, которое будет сформировано на следующей неделе», — сообщил сербский источник.

Александр Вулин возглавляет основанное им «Движение социалистов». В в 2017-2020 годах он занимал пост министра обороны, а с 2022 по 2022 годы — министра внутренних дел Сербии. В 2021 году политик получил медаль «Ростеха». В США его обвиняют в коррупции, а также причастности к торговле оружием и наркотиками.

Перед этим стало известно, что Вулина планируют внести в санкционный список ЕС.

Вулин до этого заявлял, что Евросоюз наметил проект в целях свержения президента Сербии Александара Вучича при поддержке западных спецслужб. По словам Вулина, в Брюсселе хотят привести к власти такое правительство Сербии, которое «разделяет ценности ЕС». Речь идет о признании Косова и введении санкций против России, пояснил он. Также Вулин подчеркнул, что Белград никогда не присоединится к НАТО.

Ранее Вулин заявил, что Запад обманом выводит народ Сербии на улицы.

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