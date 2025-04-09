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Оператор Панамского канала отверг обвинения в невыплате $1,2 млрд

SCMP: CK Hutchison Holdings отрицает обвинения в невыплате $1,2 млрд Панаме
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Global Look Press

«Дочка» гонконгского оператора портов в Панамском канале CK Hutchison Holdings отрицает, что не выплатила Панаме $1,2 млрд в рамках концессионного соглашения. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

В феврале два юриста попытались оспорить концессию компании Panama Ports Company на эксплуатацию двух портов в канале в Верховном суде Панамы. Представители оператора с обвинением категорически не согласились.

Сторона защиты отметила, что компания инвестировала в порты свыше $1,695 млрд, что превышает заложенные в первоначальный договор концессии $50 млн. Кроме того, Panama Ports Company внесла дополнительный $1 млрд, с чем панамские власти добровольно согласились в 2005 году.

Факт выплат был зафиксирован, а сама сделка оформлена, согласно законодательству, заключают представители оператора.

В феврале глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ходе телефонного разговора обсудили тесные связи двух государств и их общие интересы в области безопасности, затронули вопрос охраны Панамского канала.

Позднее представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин выступает против «очернения и саботажа» инициативы «Один пояс — один путь» со стороны США с помощью «средств давления и принуждения».

Ранее сообщалось, что Панама отозвала посла в России спустя два месяца после назначения.

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