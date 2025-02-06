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Глава Пентагона и президент Панамы обсудили охрану Панамского канала

Глава МО США Хегсет и президент Панамы Мулино обсудили охрану Панамского канала
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Evan Vucci/AP

Глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ходе телефонного разговора обсудили тесные связи двух государств и их общие интересы в области безопасности, затронули вопрос охраны Панамского канала. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Министр и президент также договорились о расширении сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Они подчеркнули, что сотрудничество между США и администрацией Панамского канала охватывает широкий спектр областей и продолжает развиваться.

Хегсет должен прибыть в Панаму. Мулино ожидает, что визит министра обороны США в его страну поспособствует укреплению тесных связей между двумя странами, что, в свою очередь, позволит обеспечить совместную защиту Панамского канала от внешних угроз.

Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом считает Панамский канал «стратегическим активом», который не должен контролировать Китай, а его передачу Панаме в 1999 году «глупостью».

В своей инаугурационной речи Трамп заявлял, что США намерены вернуть контроль над каналом.

Ранее США добились бесплатного прохода судов через Панамский канал.

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