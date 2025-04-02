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Главу Гагаузии оставили под арестом

Апелляционная палата Кишинева оставила под арестом Гуцул
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Апелляционная палата Кишинева оставила под арестом главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Об этом сообщает ТАСС.

«Судьи отклонили протест адвокатов, признав обоснованными доводы обвинения», - сказал прокурор Адриан Спэтару после заседания суда.

Решение Апелляционной палаты по этому вопросу нельзя опротестовать. Срок ареста Гуцул истекает 14 апреля.

Адвокат главы Гагаузии заявил, что судьи оставили в силе решение об аресте под давлением властей. Защита обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, слушания по апелляции защиты Гуцул проходили в закрытом режиме, журналисты не были допущены в зал суда. Заседание длилось более трех часов. Сама политик принимала участие в слушании по видеосвязи из следственного изолятора, где находится с момента задержания 25 марта.

Здание Апелляционной палаты пикетировали сторонники главы Гагаузии. Манифестанты держали плакаты: «Свободу избранному башкану» и «Остановите политические репрессии».

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Сама политик не признает себя виновной.

1 апреля глава Гагаузской автономии передала вице-президенту США Джей Ди Вэнсу обращение, в котором попросила дать политическую оценку происходящим нарушениям в автономии.

Ранее Гуцул призвала генсека ООН дать оценку ситуации в Гагаузии.

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