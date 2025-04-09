В Бельгии заявили, что европейские элиты зарабатывают на украинском конфликте

Некоторые европейские политики, включая премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, получают выгоду от поставок вооружений Киеву, поэтому не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Бельгии Марк Ботенга в эфире радиостанции Bel RTL, пишет ТАСС.

«Де Вевер и часть европейской элиты идут на эскалацию, заявляя, что их компании могут получить от этого прибыль», — отметил он.

Ботенга подчеркнул, что Евросоюзу нужна система безопасности, основанная только на дипломатии. Кроме того, он обратил внимание, что ЕС сам позволил себя отстранить от переговорного процесса и не участвует в диалоге между Россией и США.

Накануне премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, находясь в Киеве, заявил, что в 2025 году государство передаст Украине пакет вооружений на €1 млрд, а затем будет ежегодно выделять €1 млрд на оборону. Кроме того, Бельгия отправит Украине еще два истребителя F-16 в этом году и еще два в следующем, отметил он. Де Вевер заверил, что Бельгия полностью придерживается взятых на себя обещаний и никаких задержек в поставках не будет.

Ранее в Бельгии назвали «актом войны» возможное изъятие активов РФ.