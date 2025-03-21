В Бельгии назвали «актом войны» возможное изъятие активов РФ

Возможная конфискация замороженных в Европе российских активов станет «актом войны». Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает издание Politico.

«Мы не живем в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где если ты забираешь у кого-то €200 млрд, то будет последствия», — сказал он.

18 марта агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания и Евросоюз активизируют переговоры о способах изъятия замороженных активов российского Центробанка. Авторы уточнили, что подобное решение позволит увеличить расходы на оборону и оказать давление на Россию.

19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждение Великобританией и Евросоюзом конфискации российских замороженных активов является маразмом. Дипломат сыронизировала, что два «субъекта», не находящиеся друг с другом в отношениях, делят деньги третьего «субъекта», также не находящегося с ними в отношениях.

Ранее в Британии призвали Европу конфисковать замороженные активы РФ.