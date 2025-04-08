Бельгия собирается ежегодно выделять Украине финансовую помощь

В 2025 году Бельгия передаст Украине пакет вооружений на €1 млрд, а затем будет ежегодно выделять €1 млрд на оборону. Об этом в Киеве заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, передает ТАСС.

«Мы объявляем о пакете на €1 млрд в 2025 году, и каждый год мы будем выделять по €1 млрд на оборонные нужды», — сказал премьер Бельгии.

В марте Де Вевер негативно высказывался в отношении изъятия российских активов, заявив, что это станет «актом войны». В стране переживают, что подобные действия спровоцируют ответные меры со стороны Москвы.

У Бельгии свои интересы, так как именно они хранят большую часть замороженных российских активов. Они опасаются, что держатели активов будут подавать в суд на их финансовое учреждение Euroclear, что уже происходит. Владельцы хотят оспорить удержание своих активов и требуют компенсации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Норвегия выделит дополнительные €335 млн на снаряды для Украины.